國際貨幣基金(IMF)日前公布最新經濟預測報告，預估今年越南國內生產總值(GDP)可望成長1.6%至3406億美元，規模將首次超越新加坡，並成長近1%，這將使越南成為東協六國中第四大經濟體，僅次於印尼、泰國及菲律賓。

根據越南媒體《VnExpress》報導，IMF預測，今年越南GDP成長率為1.6%，新加坡-6%，而在未來五年內，越南GDP將以每年6%至7%的速度成長，新加坡則為2%至5%，這意味著到了2025年，越南GDP將達到5300億美元，將比新加坡高出22.7%。

報導指出，大多數經濟體都在萎縮的同時，越南是極少數今年可能實現GDP正成長的國家之一。IMF預測，今年菲律賓GDP將萎縮8.3%，馬來西亞、新加坡則萎縮6%。

IMF預測，今年越南人均GDP將成長2.4%，達3497美元，在東協六國中排名第五，僅次於新加坡、馬來西亞、泰國、印尼。未來五年內，越南人均GDP平均每年將成長7%到8%，到了2025年，越南人均GDP將達到5212美元，在東協六國中仍保持第五名的位置。

(中時新聞網)