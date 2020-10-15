英國反間諜機構軍情五處的負責人表示，英國面臨從伊斯蘭激進主義到日益抬頭的右翼極端主義的多重威脅。但他強調，英國面臨最大的長期威脅來自中國大陸，其危險程度在未會更高於俄羅斯，為此軍情五處將擴展對抗大陸秘密活動的行動。

《美國之音》報導，今年3月才上任的英國軍情五處負責人肯．麥卡勒姆（Ken McCallum）在倫敦首次發表公開講話時說，俄羅斯是英國目前面臨的最大的國家威脅，但中國將在未來變得更加危險。他說，俄羅斯過去像是製造「突發性惡劣天氣」，北京的作為則是「長期改變氣候」。

今年僅45歲、出生在格拉斯哥的英國情報機構首腦麥卡勒姆說，他正計畫擴展軍情五處對抗中國秘密活動的行動。他警告，北京方面一直都在努力竊取英國業界的智慧財產權，包括製藥公司和大學的智慧財產權。

雖然如此，麥卡勒姆表示，英國仍希望就氣候變化等大型全球議題與中國大陸合作，但在遇上大陸的秘密敵對活動時也會進行有力的對抗。

他指責說，大陸和俄羅斯等敵對國家不再集中進行竊取政府機密等傳統的間諜互動，而是針對英國的經濟和基礎設施採取行動，並試圖破壞英國的民主。

麥卡勒姆對記者們說，圍繞英國新冠病毒疫苗研發而進行的外國情報活動令人擔憂，他領導的軍情五處正試圖阻止竊取或破壞疫苗研究資料的努力。英國國家網路安全中心三個月前表示，俄羅斯支援的駭客一直試圖竊取英國大學和製藥公司的疫苗研究資料。

他同時表示，大陸也對歐盟進行政治性干預，例如干預歐盟有關議題的對話。不久前英國手瓦解了一起很可能針對歐盟的大陸間諜活動。”

4月上任的麥卡勒姆是軍情五處歷來最年輕的處長，他在主持軍情五處之前擔任了24年的秘密特工。

(中時新聞網)