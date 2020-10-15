台電台中火力發電廠預計增設2部燃氣發電機組，卻不同步除役燃煤機組，引發爭議！東海大學地方自治研究中心以此議題民調，結果有6成受訪者不支持台電作法，另有超過8成市民力挺中市府要求中火逐步廢除燃煤機組；東海政治系教授潘兆民認為，此結果顯示中火對空汙的威脅已是台中人的全民共識。

台中市府環保局表示，中火規畫增設2部燃氣機組、再加上原有的10部燃煤機組，將成為世界最大火力發電廠，其將老舊燃煤機組轉為備用的作法不符合民意期待；市府為督促中火減汙，已啟動第3次電力業加嚴標準修法，若實施，將可促使中火空汙排放量削減5成以上，呼籲環保署早日核定。

這項電話民調於本月11、12日進行，透過電腦輔助抽樣進行調查，有效樣本數1082份，針對「台電將增設燃氣機組」的支持度，不支持者高達60.1％、支持者有17.4％，其中住在龍井區的民眾不支持比例超過7成。

此外，贊成「台中市府要求中火逐步廢止燃煤發電機組」者達81.3％，而對市府「要求中火新建燃氣機組必須經都市設計審議」表達支持者則有75.2％，更有高達73.4％的民眾擔心台中市空氣品質會更惡化。

台中市前民政局長王秋冬表示，從這份民調發現，民眾對中央政府的能源政策存有疑慮，且不只台中市民擔心空汙惡化，包括彰化、南投、苗栗及雲林的民眾也都強烈表達對空汙的關心，顯示此已成為中部民眾共同意識。

前新北市經發局長施威全痛批中央政府能源路徑圖出了問題，他說，目前風力發電進度延宕至少2年、2025年光電達成率的啟用目標只能達到一半，現今火力發電占全台發電量80％，未來台灣人還要迎接13部燃氣新增機組，將產生更多二氧化碳。

潘兆民強調，根據民調結果進行交叉分析，發現台中市民對空汙的關心不分藍綠、年齡及學歷；再比照半年前的空汙民調結果，支持市府要求中火廢止燃煤發電機組的比例從原本78.7％增加2.6％，反對比例則從原本11.5％降至7.2％。

(中時 )