根據國民健康署統計指出，國人接受乳房攝影篩檢比例仍偏低，調查結果顯示民眾不願接受乳房攝影檢查的前3名原因，其中包含「乳房攝影檢查過程不舒服會痛」。不過台灣每年有逾萬名女性罹患乳癌，相當於每天約31名女性被診斷罹患乳癌，是女性癌症發生率第1位。三峽恩主公醫院引進現今最先進的乳房篩檢利器「全自動3D乳房超音波(ABVS)」，已大大改善檢查過程對乳房造成的壓迫，受檢過程無痛且時間更短，對怕痛不敢篩檢的民眾來說，是一大福音。

恩主公醫院乳房外科黃星華醫師（恩主公醫院提供）

三峽恩主公醫院乳房外科主任黃星華醫師表示，台灣女性多為高緻密度乳房，若使用傳統乳房攝影，乳房緻密的影響易使影像重疊，可能穿透組織而無法發現沒有鈣化現象的早期乳癌。除此之外，傳統乳房攝影必須多角度擠壓，許多人有強烈痛感，對於篩檢能躲就躲。

全自動3D乳房超音波，對於乳房攝影中屬於緻密性乳房且檢查正常的婦女,可以增加檢測出潛藏的乳癌診斷率。從2015年開始，美國有些州就立法對於緻密性乳房且乳房攝影檢查正常的婦女，一定要加做全自動3D乳房超音波檢查提高診斷率。

黃星華醫師指出，「全自動3D乳房超音波」受檢過程無痛且時間短，最主要其利用自動移動的探頭，以全景圖的模式，將整個乳房的細節全部錄影下來，不但可進行全方位的檢查，更能提高腫瘤發現率。

及早發現就能更早治療，黃星華醫師呼籲45歲至69歲女性及40至44歲有乳癌家族史，指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌者，每兩年做一次乳房攝影檢查；20-23歲以上女性接受一次乳房超音波檢查；高風險女性，像是家族遺傳型乳癌高風險者，需積極常規接受攝影或超音波檢查，尤其適合全自動3D乳房超音波。

(中時新聞網)