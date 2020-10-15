看準台中家電市場消費力強，繼台北、高雄後，號稱全台最大LG「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，15日於台中開幕，包括，電視及冰箱等智慧家電，可利用智慧手機的ThinQ APP聯網操作，搭配全方位實境產品體驗，滿足中部地區消費者需求。

開幕現場介紹，敲敲門冰箱以台中銷售最好，另中台灣消費者在春夏時節於戶外晾衣時有蚊蟲沾黏在衣物上困擾，特地規劃雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機及Styler蒸氣電子衣櫥，方位衣物護理區。LG ThinQ APP全面改版，增設個人化設定，使用者可依居家空間包括，客廳、臥室、餐廳等房間，串聯各種智慧家電。

號稱全台最大LG「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，15日於台中開幕啟用。（張妍溱攝）

台中體驗館舉行開幕儀式，首日即吸引民眾來店體驗，人潮擠爆。（張妍溱攝）

台灣LG電子董事長宋益煥表示，AIoT是未來趨勢，看好台中成為國際化城市的潛力及中台灣消費者對高階家電的購買力，採同步全球創新智慧物聯科技，滿足中台灣消費者全方位智慧家庭的需求，並帶動中台灣產業發展。

台中體驗館總坪數約30多坪，挑高7米，內部空間寬闊氣派，裝潢與陳列採木質搭配象牙色調營造高質感氛圍，打造貼近實際居家情境讓消費者彷彿置身家中，採「先體驗、再購買」概念。迎戰AIoT智慧物聯網與5G時代來臨，LG已完成全台北、中、南智慧生活布局。

(中時 )