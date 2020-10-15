頭份市公所今年首度結合健行及有氧派對，推出秋季育樂系列活動「步步頭份動滋動」，邀請民眾到頭份動起來。（何冠嫻攝）

頭份市公所今年首度結合健行及有氧派對，推出秋季育樂系列活動「步步頭份動滋動」，邀請民眾到頭份動起來。（何冠嫻攝）

頭份市公所今年首度結合健行及有氧派對，推出秋季育樂系列活動「步步頭份動滋動」，規畫在永和山水庫舉辦健行，欣賞水庫明媚風光，並在頭份西堤牛排前尚順廣場舉辦苗栗縣有史以來第一次的有氧派對，邀請民眾一起到頭份動起來！

頭份市長羅雪珠表示，頭份市是苗栗縣人口數第一的城市，為符合市民需求的育樂活動，頭份市民代表會也提出希望重視市民體育及運動的風氣，因此特別舉辦老少咸宜的永和山健行與活力又歡樂的有氧派對。

15日羅雪珠等人，為活動揭開序幕，並有興華高中熱舞社在頭份上公園快閃有氧，帶動活潑歡樂氛圍，現場貴賓也跟著手舞足蹈。

公所指出，24日上午7點起在永和山水庫舉辦健行活動，將準備2000個隨身運動腰包，提供走完全程集滿集章券的民眾，以抽尾數方式獲得運動腰包，活動會場也邀請金曲獎第一屆的最佳重唱組合「知己二重唱」帶來民歌金曲，以及氣球藝人演出。

31日有氧派對則由亞洲有氧天王潘若迪、知名有氧健身老師TERRY江振愷現場帶跳，及超人氣樂天棒球啦啦隊的樂天女孩，以有氧版的「客家本色」，邀大家一起跳起來。活動當日有限量的「頭份城市密碼限量紀念毛巾」，但須事先報名才能在活動當天兌換領取，採網路報名，限量800個名額，另有紙本報名，限量200個名額，網路報名請至https：／／forms.gle／tGjnQ5dmwQfYFrsN9或至臉書粉絲專頁「緣頭小份」搜尋。

公所提醒，紙本報名請於19日起週一至週五上班日上午9時至下午4至頭份市公所一樓填寫報名表，人數有限，額滿為止。

(中時 )