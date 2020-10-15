桃園、新竹、苗栗及台中實施減壓供水，World Gym世界健身俱樂部同步宣布相關地區25據點暫停開放三溫暖及游泳池。（王文吉攝）

World Gym世界健身俱樂部宣布桃園、新竹、苗栗及台中共25據點暫停開放三溫暖及游泳池。（陳姓讀者提供／王文吉台中傳真）

World Gym世界健身俱樂部公告暫停開放三溫暖及游泳池，呼籲會員共體時艱、節約用水。（陳姓讀者提供／王文吉台中傳真）

因應抗旱，國內健身界龍頭World Gym帶頭宣布桃園、新竹、苗栗及台中共25據點暫停開放三溫暖及游泳池。豐原陳姓會員質疑減壓供水只與營運時間重疊1小時，根本趁機揩油，向業者要求退費，只同意請假。World Gym對此表示，全台灣水情告急，配合抗旱超前部署，不得已暫停大量用水的設施，多數會員皆認同、也能體諒。

桃園、新竹、苗栗及台中水情嚴峻，經濟部水利署轉亮水情黃燈，台水公司宣布14日起夜間11時至隔日早上5時減壓供水，World Gym健身俱樂部隨即跟進公告相關地區25個據點暫停開放三溫暖及泳池設備，引發部分會員反彈。

陳姓會員投訴表示，可以體諒節約用水、共體時艱，但目前政府沒有宣布限水，也沒有要求洗車場、游泳池等用水量大的行業停業，而且World Gym是早上6點到凌晨12點營運，與夜間減壓供水僅1個小時，片面暫停三溫暖、泳池設施，影響會員權益甚鉅。

也有會員表示，同樣具有游泳池的朝馬、南屯國民運動中心，都沒有實施限水措施，私人健身房這麼快速的執行，只會讓會員感覺權益被剝奪，無法認同世界健身房的政策。

台中市主任消保官康馨壬表示，業者暫停游泳池及三溫暖，必須說明夜間減壓是否有必然影響，否則不應片面停止；此外，停止部分服務水電支出必然減少，救生員等人事成本也可能減少，服務減少也可能與當初邀約內容不一，消費者可與業者協商部分退費。

World Gym公關廖容瑩表示，全台灣水情告急，桃竹苗中實施夜間減壓供水，配合政府節水政策和抗旱超前部署，三溫暖及大量用水的游泳池暫停開放使用；對此多數會員皆認同、也能體諒，目前尚未接獲會員要求退費，若有會員提出會進行評估，至於夜間減壓影響部分設施運作部分，會向消保官說明。

(中時 )