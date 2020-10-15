今年初爆發的新冠肺炎疫情延燒全球，演藝圈不少藝人的工作計畫也因此大亂，男星吳尊也受疫情影響，多留在汶萊陪家人，而吳尊近日則收拾行李，準備飛往大陸工作，吳尊就在網上曬出他全副武裝的搭機照，而吳尊出門前，子女還為此擔心他萬一染疫，是不是就更久見不到爸爸，吳尊也揪心告訴子女：「爸爸一定會盡全力保護自己」。

吳尊離家前擁抱老婆和一對孩子，還難受流下男兒淚。（圖／取材自吳尊微博）

吳尊日前才開心為妻小過生日，不過吳尊昨（14日）就發文透露，要飛到大陸工作，吳尊無奈發文：「因為疫情，因為生活在汶萊，因為是個爸爸...出差要考慮的問題實在太多...」，兒女NeiNei和Max還問吳尊「萬一得了疫情，是不是更久見不到爸爸」。

吳尊則向孩子們說：「爸爸還有重要的責任，爸爸一定會盡全力保護自己，今日事今日畢，今年是今年畢」，吳尊也感性說：「很久沒離開家人這麼久了，這是最捨不得的」，吳尊離開家前還難受流下男兒淚。

吳尊穿上整套防護衣、口罩以及面罩搭飛機。（圖／取材自吳尊微博）

為了防範新冠肺炎，吳尊則全副武裝，穿上整套防護衣、口罩以及面罩搭飛機，他原以為自己穿得太誇張，沒想到全飛機的人也都是如此穿搭，也讓吳尊感性說：「希望明年可以恢復正常」。

(中時新聞網)