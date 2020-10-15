北士科2.5萬坪科專區地上權土地15日二度流標，即使招標條件上延長了地上權年限至70年、降低了「智慧健康」關聯產業至20％，不過權利金底價由86億元提高至98億元，最終仍乏人問津、流標收場。

相對於今年不少土地標售火熱，不過北士科軟橋段88、91、93地號科專區地上權案，繼今年4月流標後調整部分招標條件二度端出來標售，仍流標收場。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，該案底價換算土地單價約38.7萬，以地上權土地來看，仍算低於行情，不過北士科地上權案要求「智慧健康」關聯產業占比須達20％，雖較上回標售時調降了10％，但仍對於未來開發招租有一定限制，影響市場投標意願。

本次也將地上權年限由50年拉長為70年，權利金由86億元，提高到98億元，同時拉高了廠商投入的門檻。若後續招標案條件進一步鬆綁，或放寬條件限制，或許更具吸引力。

雖然北士科案無緣標脫，但今年公有地上權土地搶標相當火熱，根據台灣房屋集團趨勢中心統計，今年底價逾億的指標地上權案，標脫總金額累計已達430億元，若後續標案進展順利，全年仍有望超越500億大關。

張旭嵐表示，今年因世貿三館、國泰營區等指標大案接連被壽險業以高價取得，使地上權標脫金額衝破史無前例的400億關卡，年底國產署尚有19宗精華地將進行地上權招標，包含台南平實營區近4,000坪精華地，以及台中東區鄰近湖濱生態城的練武段約2,000坪土地，兩者皆處市中心黃金地段，頗受業界關注，今年的地上權標脫金額可望續創新高。

(工商 )