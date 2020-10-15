克雷達台灣分公司（淘寶台灣）15日宣布將於年底撤出台灣，並於當日關閉平台部分功能，對此陸委會副主委邱垂正15日說明，大陸電商巨頭阿里巴巴對克雷達具有控制能力，涉及陸資未經許可來台投資，違反現行陸資來台投資的相關規定。

克雷達15日聲明指出，考量市場環境仍存在許多不確定因素，忍痛決議於2020年12月31日23：59正式停止克雷達在台灣的營運。公司所經營的淘寶台灣平台15日11：00起，關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等功能，並全力協助賣方盡速履行以成交的交易訂單，同步保障消費者與賣家雙方的權益。

邱垂正15日在例行記者會上表示，關於經濟部開罰英商克雷達在台經營淘寶，調查顯示，阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，涉及陸資未經許可來台投資，違反現行陸資來台投資的相關規定。

邱垂正重申，政府歡迎外資及陸資來台合法投資，但應該遵守我方的相關規範依規定來台投資，如果查獲未經許可來台投資屬實，將由經濟部依相關法規裁處。

對於未來中資來台是否會面臨更嚴苛的審查，邱垂正指出，針對經濟部修正來台投資許可辦法，未來可能會修法以全面強化我們法治的基礎，彌補制度面的缺失，陸委會都會會同主管機關積極研議。

(工商 )