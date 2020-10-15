震旦集團於集團滿55周年生日前宣布，旗下「震旦雲」與中央大學管理學院暨人資所進行產學合作，16日將舉辦產學合作暨授權儀式，實踐回饋社會經營理念，培育未來數位人資專才。

中央大學管理學院副院長陳振明、人資所所長王群孝，將與震旦雲副總林敬寶進行合作授權，由震旦雲提供雲端人資系統予中央大學進行教學，預計一年將有近百位學生受惠；期望透過產學合作，共同培育台灣數位人資專才與業界接軌，提升人才競爭力。

震旦雲副總林敬寶表示，震旦集團多年來善盡企業社會責任，不論在公益、文物保存、急難救援等事項不遺於力。在人才培育上首度與中央大學進行產學合作計畫，希望透過人資數位轉型講座分享，提供學校震旦雲人資系統與AI面試系統於課堂上使用，讓學生搶先體驗人資數位化應用，讓未來的人資專才學會應用數位科技，讓人才招募更智能。

震旦雲提供震旦雲人資系統、AI面試系統等系統平台免費授權，未來與院所合作開設的系統實作工作坊，由震旦雲的專家團隊，帶領學生實作體驗人資的AI面試、出勤計薪、智慧排班、績效考核等模組，讓學生能早一步學習人資領域新科技，接軌職場做好準備。

其中，震旦雲人資系統已獲各企業約50,000名使用者採用，其中更包含各大產業的人資應用。AI面試系統更獲得知名金控業、科技大廠採用，未來，震旦雲將融入更多AI科技，打造人資新的價值生態圈，並提供專業科技顧問服務，協助企業創造高效生產力。

(工商 )