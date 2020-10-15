中華職棒明天起展開下半季補賽週，目前戰績暫居前2名的隊伍將正面交鋒，富邦悍將推出再度「投1休4」的洋投索沙，統一獅則派出布雷克應戰。

統一目前戰績30勝26敗1和排名第1，悍將則是29勝26敗1和緊追在後，雙方僅有0.5場勝場差，明天的補賽兩隊正面交鋒，悍將贏球就可再度超越統一登頂。

今天聯盟公布2隊先發投手，悍將派出陣中王牌索沙搶勝。悍將在江國豪手傷下二軍後，11日再度推出僅休4天的索沙登板，明天他將再度「投1休4」迎戰統一。

索沙前一役面對樂天桃猿主投5局，被敲9支安打、失6分，但靠著打線掩護下仍取得本季第15勝，且是近期的7連勝。

而8月才加入統一的布雷克目前戰績5勝3負，近期吞下2連敗，面對悍將防禦率高達9.37，最近一次面對悍將僅投2.2局狂失11分。

依照目前情勢來看，若統一在明天先擊敗悍將，再靠著兄弟、樂天桃猿擊敗悍將，最快就能在21日非自力封王，而悍將最快則是在22日封王。

(中時 )