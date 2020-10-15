2020「財訊金融獎」15日揭曉，富邦金控暨旗下子公司合計榮獲七項大獎，富邦金控連續七年獲「金控永續獎優質獎」，旗下子公司富邦人壽獲「最佳壽險形象優質獎」、「最佳壽險服務優質獎」；台北富邦銀行及富邦證券在「FinTech創新應用獎」分別拿下「最佳金融科技 銀行優質獎」、「最佳金融科技 證券金質獎」；富邦證券獲得「最佳券商形象金質獎」、「最佳券商服務優質獎」。顯示富邦金控長期深耕永續領域，為客戶打造優質體驗及創新金融服務，深獲肯定！

富邦金控董事長蔡明興指出，富邦金控推動永續經營，實踐企業社會責任，並積極投入創新金融服務。今年富邦金控永續行動再升級，成立「企業永續部」整合資源推動永續，也是全台唯一金融業導入真實價值工具以衡量ESG績效；富邦人壽以保險本業為核心，結合數位科技為客戶打造更優質的用戶體驗；北富銀聚焦客戶核心需求，持續開發高效率企業貸款系統；富邦證券致力推出多元化且一站購足的財管產品，為客戶打造「有感服務」。

富邦金控深耕永續領域多年，今年新成立「企業永續部」，同時將永續願景工程擴展為新六大策略「永續治理、責任金融、創新服務、環境永續、員工照護及正向關懷」，由上至下貫徹「正向的力量」品牌價值。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽以企業永續發展為核心，掌握市場趨勢，透過創新商業模式和客戶導向策略並進，持續提供國人全方位的金融保險服務、創造超越顧客期望的價值。

北富銀聚焦客戶核心需求，以雲架構、模組化及迭代開發的「企業智能貸系統」，把徵審系統放在客戶經理的指尖，隨時隨地為客戶精準進行額度試算，最短只需三個工作天即可完成申貸。

為客戶量身打造「有感服務」的富邦證券，此次榮獲財訊金融獎三大獎項，現今已能夠提供客戶不受時地限制的「有感服務」，如線上開戶流程、下單平台等，成功建立金融科技生態圈。

(工商 )