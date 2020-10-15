水情告急，經濟部與農委會將公告桃竹苗地區等1萬9,000餘公頃的灌區停灌，農委會主委陳吉仲15日指出，公告內容會一併公布水稻補償的金額，公告後，10日內農民可以申請補償，至於農作物的處理方式，「尊重農民的處理」。

陳吉仲表示，水稻補償的金額，「會以比農民的損失還更好的方式來補償」，金額會在公告時同步公布。陳吉仲15日提出席「質譜快檢雙把關，產品加值更安心」記者會後，接受媒體訪問時，做了上述表示。

陳吉仲強調，這次停灌的面積占全年度的水稻面積影響約5％，但真正要面臨不只今年下半年，還要面臨明年反聖嬰年缺水的情況，農委會會盡速盤點下半年到明年上半年所有可能會被影響的作物，而調適的策略，也會盡速公告。

對外界質疑每遇缺水，農業總是第一個被犧牲，陳吉仲表示，這次是56年來沒有颱風進來，梅雨季雨量也比往年少4成，因為降雨量減少，不得不停灌，即使把民生用水、工業用水都給農業使用還是不夠用，因此為了農民生活安定、才會做出優先保障農民收入的停灌的決定。

(工商 )