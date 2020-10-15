陳鴻15日舉行新書《鴻食代》發表會，王月擔任特別來賓，兩人交情超過20年，彼此相知相惜，陳鴻笑說：「不知道怎麼感謝大家，從《阿鴻上菜》到現在，我都已經年過半百，我爸也回來了，感謝我的另外一半王月，未來互相推對方去送安養，今天身分不是阿鴻，我代表台灣的文學界羅蘭，感謝這些包養我的恩公們。」當年提攜他的張小燕也送上花籃，讓陳鴻相當感動，吳米森導演看完也喊話想將新書拍成電影。

陳鴻談到王月表示：「我私下都叫她月嫂，台灣模仿界當中，第一個可以在美食節目做山寨版天后，她是我所有《阿鴻上菜》系列中效果最好的組合，她還叫我去屏風，當然不要，我是溫室裡的花朵。」王月笑虧：「你就太安逸。」他直點頭，「我是少爺呀。」隨即有感而發，「我們沒有刻意保持聯繫，但她到上海第一個連絡的就是我，其實被她拉拔的人好多，包含城城（曾國城）都是」。

陳鴻舉行新書《鴻食代》發表會。（盧禕祺攝）

陳鴻感嘆如果沒有這些貴人，他可能還是媽寶，現在則是晉升成為靠爸族，「我跟父親30年之後可以有目前的關係非常感恩，感恩我來得及，以前把自己逼到絕境，現在張持有度的過程中不要超過自己的負荷，我覺得自己的人生沒有上下限，一直到父親告訴我：『你應該要退休了。』才發現父親用這個方式在疼我，但如果沒有他30多年前讓我獨立，今天我也無法這樣。」他坦言：「過去我們都羨慕別人的家庭、別人的條件，但都沒想到過往，今天出這本書不是告解，是跟我自己和解，沒有完美，只有怎麼去設停損點。」

而王月分享近況，她傳承已逝丈夫戲劇大師李國修的精神，持續將作品翻新，「我知道很快李國修這個名字，可能會讓年輕朋友感到陌生，所以除了屏風以外的團體，我們也合作授權，像是亮哲文創、果陀、表演工作坊，目前也打算往電影跟電視劇這方面走。」她很高興今年劇本開發，屏風拿到最高補助，她在柴智屏女兒的婚禮，把《婚姻信行為》劇本請瞿永寧看過給意見，對方也確實給了不少寶貴建議，最後更直接邀瞿導來編導，目前他正與《刺蝟男孩》詹傑編劇一起編寫劇本。至於是否擔心步澎恰恰後塵，她沉思許久回應：「可能還有一些內情。」

(中時 )