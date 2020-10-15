幾乎涵蓋歐州整體國家出現第二波疫情隱憂，多國政府收緊社交管制，巴黎等法國主要城市周六起實施宵禁，嚴重打擊經濟復甦的市場信心。

周四泛歐Stoxx 600指數追蹤了亞洲股市的跌勢，低開後持續下挫，跌8.7點或-2.35%，為361點。倫敦和巴黎均下跌了在-1.4%和-1.7%之間，德國和義大利表現更弱的下跌在-2%和-2.5%之間

分析師指出，全歐洲陷入新冠肺炎感染，兩家公司停止進度，預示新冠疫苗出現時間將延後，打擊了投資人信心。

另外美財政部長曼努欽(Steven Mnuchin)表示，協定很難達成；讓市場對大選前通過新冠紓困方案的希望破滅。

歐洲在周四和周五舉行高峰會，英國首相強生(Johnson)原定在10月15日為最後談判期限。但許多跡象顯示情形不同，義大利裕信銀行(UniCredit)在告知客戶時指出，周四不太可能是英鎊的末日，英國和歐盟的談判代表將在15日後繼續談判。

市場亦關注歐洲央行主席拉格德(Christine Lagarde)參與國際貨幣基金和世界銀行年會的談話，該會議正在進行中。

交易員尋求安全避險，德國政府債券價格彈高，使其殖利率下跌到三月的水準。

國際油價亦出現下跌，因全球多數地區的疫情升高，引起經濟活動放緩的擔憂。

(時報資訊)