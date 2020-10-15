蘋果（Apple）iPhone 12系列已正式發表，台灣名列首波上市地區，其中2支6.1吋螢幕的款式，也就是iPhone 12以及iPhone 12 Pro將在官網於16日開放預購，23日正式上市。但是關於iPhone 12系列，事實上有很多蘋果官方在短短發表會中沒有帶到的重點，如果你也關心，可以一起來詳細了解。

一、無線充電15W功率 僅MagSafe配件獨享

蘋果針對iPhone 12系列推出了專屬的MagSafe無線充電配件與週邊，由於是官方配件，蘋果也跟其他廠商一樣，特別為MagSafe保留了15W充電功率的屬性。若是透過其他Qi無線充電配件，在iPhone 12系列中僅能支援7.5W無線充電功率。

iPhone 12系列為官方MagSafe無線充電配件保留更高的充電效率。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

二、配合中國大陸市場 iPhone 12系列支援北斗衛星定位

根據蘋果台灣官網顯示，iPhone 12系列成為了首款支援北斗衛星定位的手機，內建GPS（美國）、GLONASS（俄羅斯）、Galileo（歐洲）、QZSS 與北斗定位系統。根據陸媒報導，蘋果Apple Store App顯示，在大陸銷售的iPhone 11、iPhone XR、第二代iPhone SE也都已支援上述五種衛星定位系統，跟其他市場銷售的版本不一樣。此外，今年推出的iPad Pro、 第四代iPad Air、第八代iPad的蜂窩網路版本，也都支援北斗導航定位系統。

三、法國版iPhone 12有福利 獨享EarPods耳機

雖然蘋果在全球針對iPhone 12系列的政策是在盒內移除EarPods有線耳機以及充電器，但是在法國因當地法規規定，每一部銷售的智慧型手機都需要附贈耳機，為的是讓使用者在撥打電話時並不一定需要將手機貼放在耳朵上，可降低電磁波的影響。因此不同其他市場，在法國銷售的iPhone 12系列除了有USB-C to Lightning充電線之外，還有EarPods有線耳機。

四、美國版iPhone 12支援mmWave 5G頻段

iPhone 12系列全都支援5G，但是只支援Sub-6GHz頻段。唯有在美國地區的iPhone 12系列額外支援mmWave 5G頻段，為的是配合當地電信商Verizon的5G服務。下圖iPhone 12 Pro側邊的黑色區域，據了解就是加入mmWave頻段支援的結果。

美國版iPhone 12獨家支援mmWave 5G頻段，從機身右側的黑色區塊可明顯看出不同。（摘自Twitter）

五、蘋果官網針對EarPods耳機以及充電轉接頭降價

針對iPhone 12包裝盒內沒有贈送EarPods耳機以及充電器，蘋果在美國官網將EarPods耳機（Lightning接口）從29美元降價到19美元，新的20W充電器也定價為19美元，比先前18W充電器的29美元價格更低。目前EarPods有線耳機以及20W充電器在台灣的價格都是NT$590，會否再將價值得觀察。

六、蘋果悄悄更新Beats flex耳機 改用USB-C充電

雖然果粉期待的AirPods Studio新款頭戴式耳機並沒有發表，但蘋果也在發表會後悄悄推出了新款的Beats flex頸掛式無線耳機，具有磁性耳塞特色，更容易收納，跟前一代Beats X來相比，最大的不同就是改用USB-C充電線，而非Lightning充電接頭，有興趣的果粉可以在蘋果官方網站上參考。

七、iPhone 12 Pro系列與iPhone 12記憶體容量不同

根據外媒的發現，iPhone 12 Pro系列不僅在相機規格與性能上與iPhone 12系列有更大的區隔，iPhone 12 Pro系列也全線搭配6GB RAM，iPhone 12以及iPhone 12 mini只有4GB RAM。對比之下，2019年的iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max都是搭配4GB RAM。

針對今年的iPhone 12系列，上市時間略有不同。iPhone 12系列中兩款6.1吋螢幕的款式，也就是iPhone 12 Pro以及iPhone 12會先行上市，在台灣時間 10 月 16 日星期五晚間 8 點開放預購，10 月 23 日上市。iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini 於台灣時間 11 月 6 日星期五晚間 9 點開始接受預購，11 月 13 日上市。

iPhone 12以及iPhone 12 mini提供 64GB、128GB 和 256GB 機型，售價分別為 NT$23,900 起與 NT$26,900起跳，備有藍色、綠色、黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇；iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 售價分別為 NT$33,900 起與 NT$37,900 起，將推出 128GB、256GB 與 512GB 儲存容量，並備有石墨色、銀色、金色與太平洋藍色可供選擇。

(科技)