對於鳳山里長抗議公費流感疫苗接種大量缺貨，還有里長服務處因此被砸，高雄巿長陳其邁15日受訪指出，全巿疫苗普及率，今年訂26％目標，高於其他縣市，希望能讓65歲以上、慢性病、罕見疾病及小朋友能優先施打，疫苗在數量上相信足夠支應，假如有所不足，會跟中央申請，希望能夠再加快、加大疫苗的數量。

他也提到，里長都是好意，也心急希望能保護里民健康，非常感謝里長能夠幫忙宣導施打疫苗，但是在配給上，因為中央有一定流程，也提醒中央在這個配送的流程可以加快，數量的部份也請民眾放心。

對於有周刊公布永續城市調查，高雄市蠻多都墊底，調查時間剛好是楊明州代理市長期間。陳其邁認為，民調有一些是硬指標，就是在去年的資料，民眾對於過去一年多來，有一些期待，就客觀數字來看，確實高雄還有很大努力的空間。

他強調，這也是為什麼他在競選時特別提出來，希望未來市政的發展能夠以SDGs永續發展的目標來訂定各分項指標，全力來拚市政、全力來努力，讓民眾有一個永續宜居城市的生活。

對於前幾天茶行被砸，之後嫌犯被抓，後來還一度傳出被擄走，還被打斷手腳，治安不平靜，陳其邁表示，已要求警察局長劉柏良，對於權責分局一定要求負起責任，對於犯罪的偵查，打擊暴力犯罪絕不手軟，一定要徹底的執法。

不管是加強見警率，或者是警車、警察維安的設備採購，更重要的是務必要求警察各分局、各派出所同仁負起責任，在轄區假如有任何治安的狀況，就要除惡務盡。

(中時 )