桃園市共同管道設備更新汰換工程目前已建置169公里長的共同管道，並斥資將近2億元的經費辦理高鐵桃園站區及航空城共同管道設備更新汰換，該工程預計明年2月底如期完工，將大幅提升共同管道維護管理的效率。

工務局副局長陳智仁表示，目前已規畫1591公里共同管道建設藍圖，並完成9處共169公里共同管道，未來10年內預計再完成400公里共同管道，並將持續優化維護管理工作，以減少道路挖掘，保障民眾用路安全。

桃園市長鄭文燦表示，共同管道能夠減少道路挖掘，降低城市開發的破壞性，共同管道設備更新汰換工程將更新汰換既有的老舊設備、零組件及線路，此外，也將導入智慧化管理，利用BIM建築資訊模型建置及IOT技術，有效監控共同管道內設備狀況，同時建立中央監控整合系統及管道內無線網路，以及管道內氣體偵測系統設備，進出人員則須配戴管制手環，確保人員作業安全。

鄭文燦表示，桃園市先前投入40.6億元，針對中路重劃區、經國重劃區及新闢道路工程等，興建169公里長的共同管道，第二階段再投入約46億元，針對草漯重劃區、月桃路拓寬、機捷A20站及捷運綠線等區域，完成164公里共同管道布建，完工後將可提供包含電力、電信及天然氣等各管線單位充分使用。

桃園市養護工程處主秘顏淑芬提到，因共同管道設置約莫長達10年的時間，在營運的同時又須更新汰換相關設備，因此營運與施工上會有一些衝突，透過多次的協調會議才取得友善的工序。

(中時 )