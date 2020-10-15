目前就讀開南大學應用日語系四年級的卜莉娜是一名排球健將，3歲時因父母工作關係一同從俄羅斯來到台灣，上大學後開始對排球深感興趣，也參加學校的校隊，擁有亮麗外表的她，同時也是俄文、中文及英文的好手，未來盼朝語言方面的工作努力。

卜莉娜大一時就加入了大學的排球校隊，她坦言，起初只是想要參加球類運動，其中排球是她最有興趣的項目之一，之前就有嘗試過排球，但是對於規則、打法並不是那麼熟悉，藉由參與學校校隊，精進自己的體能及球技。

卜莉娜提到，因為排球的關係有受傷過幾次，腰部時常發炎，但就算輕傷也不會放棄比賽跟練球的機會，其他隊友也是如此，除非真的受傷嚴重到不能打球才會喊停，和隊友間彼此鼓勵、互相打氣。

卜莉娜的父母是天文學家，目前在中央大學授課，卜莉娜說，父母授課時都是以英文為主，也不太會說中文，而自己在家則是以俄文與父母溝通，卜莉娜高中時就讀應用日語科，大學也選擇相關科系，因此她對於多種語言都非常精通，未來也希望能夠從事語言方面的工作。

卜莉娜表示，她曾經從事家教工作，教導台灣人說俄文，她說，台灣人對於俄文的發音有某種程度上的難度，教導小孩時因內容較輕鬆、簡單，所以並沒有太多的問題，但在教導成人時，需要自己理解自己所說的內容，因此難度更上一等。

(中時 )