一名男網友要求女友買全新的iPhone12送給自己。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

蘋果於台灣14日凌晨舉行發表會，許多果粉迫不急待想快點拿到新機，昨日中華電信宣布開放預購，更在不到1小時內就額滿。對此，有一名男網友表示自己想購入iPhone12，但他卻是要求女友買給他，因為女友「吃、喝、住」費用都由他包辦，內容曝光後也引起網友熱議。

原PO在臉書社團「靠北女友my girl」上發文表示，自己看完蘋果的發表會後認為iPhone12價格有些心動想購入，順便將手上的iPhone8淘汰換新機。隨後他便向女友要求買一隻iPhone12 Pro給他，但卻遭到女友狠心拒絕。

這讓他憤怒的發文表示，「平常出去吃我的、喝我的、住我的、搭我的車」更說叫女友買一隻全新手送給自己只是一個「小禮物」一點也不為過。直說自己平常花在女友身上的錢都可以買5、6台iPhone了。最後更是失望的嘆氣說道「唉，一支i12透人心」。

看似是討拍文，但底下網友全一面倒狂嗆原PO「所以你只是想要從她身上折回一些什麼對吧？禮物是對方願意付出給予的，如果不願意就是討」、「既然你的財力花在她身上都不只5、6支i12pro那應該是你買給她才對啊」、「你女友好可憐」最後更有網友狠嗆「一隻i12透智商」。

(中時新聞網)