國內首座環保公園「台東關山親水公園」，曾創年遊客破百萬紀錄，卻因當初未變更土地地目，21年來均未合法，嚴重影響營運，台東縣府輔導就地合法，15日核發開發許可。

台東縣關山鎮1996年爭取環保署補助2億3400萬元，設立國內首座環保親水公園，佔地29公頃，開園後，以全國第1條專用環鎮自行車道，成為縱谷地區重要遊憩景點，曾1年內吸引破百萬遊客入園。

台東關山親水公園空拍景。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

不過，當時因關山鎮公所土地撥用後未完成變更土地使用地目，以至於多半是農牧用地，裡面的地上物和建築至今尚未取得建照，導致無法申請中央經費補助和整修。

6年前戴文達接任關山鎮長後，為解決親水公園土地使用限制難題，積極著手公園地目變更作業；今年5月台東縣長饒慶鈴認同「地方建設不應被法令綁死」，指示相關單位全力協助親水公園變更地目和取得開發許可問題。

饒慶鈴表示，關山親水公園曾紅極一時，更創下每年入園遊客破百萬紀錄，是國內的熱門景點，卻因土地撥用後未完成用地變更程序，以致無法申請經費修繕設施和開發，營運也受到影響，短短20年遊客數從門庭若市到門可羅雀，其實關山鎮公所並非不想作為，而是礙於中央土地法規限制，努力許久，程序仍未完備。

15日饒慶鈴親自前往關山親水公園核發開發許可，年底前將可順利完成用地變更事宜。她承諾在縣政府與公所協力下，親水公園將以更多元、更優質的面貌呈現，重新擦亮招牌。

(中時 )