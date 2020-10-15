民黨革實院院長羅智強爆料，中天新聞台被行政院長蘇貞昌「關定了」，對此，台南市議員謝龍介接受《中時新聞網》專訪表示，認為「阿扁就算再怎麼野蠻，都不敢亂關媒體」。

龍介仙也怒了！砲轟蘇揆：不要食快弄破碗

「現在的中華民國能走到今天民主化，全是因言論及媒體自由」謝龍介說，不能因為電視台有點出一些施政弊病，就隨意關台，他炮轟蘇揆「不要認為自己做得不錯，就能關掉媒體登上大位，更不要把國家動盪，用在個人權鬥上」。

行政院長蘇貞昌（圖／姚志平攝）

謝龍介坦言，假如今天媒體被箝制了，這種作為其實就是傷害及扼殺台灣民主，同時也是讓中華民國的民主化再走回頭路。他表示「船到江心補漏遲，臨崖失馬收韁晚」，若今天真要做出關媒體這件事，就是破壞國家民主法治。

謝龍介也勸蘇揆「不要食快弄破碗，還是回頭是岸吧」，怒嗆蘇貞昌「不要為了賺民聲，什麼事都敢做，也不要為了政治前途而有所布局，更不要吃碗內看碗外，因為台灣人的眼睛正在看著你，只要敢關，人民一定會勇敢站出來反對」。

（攝影剪輯/陳宏睿）

(中時新聞網)