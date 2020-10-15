殷琦（右）與老公開心準備迎接新生命。（伊林娛樂提供）

結婚兩年的殷琦15日下午在粉絲專頁，公開一封她和擔任高明精機總經理的老公張仕育寫給腹中兒子的信，證實她已懷孕。殷琦表示，今年因為疫情的關係，很不平靜，她跟老公原本希望低調，但懷孕至今，老公實在太開心，天天準備雞湯幫她補身體，懷胎5月已胖8公斤，真是藏不住好消息，所以決定在臉書跟大家分享她的喜悅，預產期在明年2月。

殷琦回憶結婚當天，媒體問老公想生幾個，他當時回應：「多子多孫多福氣。」還被她白眼，但懷上兒子後，她發現自己和老公都好喜歡小孩，她認真地說：「我至少要生3胎，上限是5胎。」並提及老公跟她都覺得台灣的生育率太低，一定要多生幾個「增產報國」。

殷琦夫妻的公開信相當溫暖，「致爸媽的無價之寶，歡迎可愛兒子你的到來，因爲你～爸鼻和媽咪展開了全新的生活，因為你～爸鼻和媽咪生活中充滿了興奮開心與感激，看著我肚子一天一天的大起來，想像感受著你在肚子裡吃好睡好長高高，那微妙的胎動，每一天都擁有全新的感受和感動，當然每個媽媽都望子成龍，看是平凡的期待與其說是壓力，媽媽沒有期待你未來一定要學你爸鼻當厲害的企業家，只期許最愛的你健康、平安、快樂，期待與你的見面會」。

(中時 )