晶片設計領域的重要且兼具學術與產業影響力國際會議「2020 IEEE亞洲固態電路會議(IEEE A-SSCC)」,將於11月9日至11日線上舉行,展示固態電子和半導體領域最先進積體電路設計與系統晶片。今年台灣將在會議上發表9篇論文,包括台灣大學1篇、交通大學5篇、成功大學3篇。

近年來人工智慧(AI)與物聯網(IoT)普及發展,市場渴求更深化融合的人工智慧物聯網(AIoT)網路,讓物體不再只是物體,更具備智慧學習與環境偵測的能力,今年度IEEE聚焦「Intelligent Chips for AIoT Era」,深入探討半導體趨勢、AI、IoT、邊緣運算(Edge Computing)等。

會中將有4場來自半導體領域傑出人士發表的專題演講,包含韓國科學技術資訊通信部部長Kiyoung Choi博士「AI Semiconductor and Intelligent Society」、台灣前科技部政務次長許有進博士「Intelligent Chips and Technologies for AIoT Era」、中國海思半導體首席架構師Wei Tsao博士「Co-optimization Targeting Future Interconnection」,以及日本富士通資深處長Toshiyuki Shimizu「Supercomputer Fugaku - Co-designed with Application Developers/Researchers」。

今年台灣在A-SSCC再創佳績,將於大會發表9篇論文,包括台灣大學1篇、交通大學5篇、成功大學3篇,顯示台灣過去於晶片設計領域的研發技術投資已開花結果,將引領台灣半導體晶片設計領域從「技術跟隨者」轉型為「技術領先者」。

(旺報 )