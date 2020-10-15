證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，台美兩地股市目前多頭架構穩固，長線持續看多。惟目前短線已初見回檔雛形，投資人可看準時機再進場作多。後續市場焦點仍將落在11月3日美國總統大選，預估未來二周市場振幅恐將擴大。

美股近期利空消息不斷，繼嬌生（Johnson & Johnson）及禮來（Eli Lilly and Company）疫苗試驗13日相繼喊卡後，最新一輪的紓困計畫，共和黨、民主黨14日依舊未能取得共識。悲觀氛圍再度籠罩市場，致使美股四大指數14日全面收黑，道瓊指數下跌165點，以28,514點作收，跌幅0.58％。

美國財政部長穆努欽14日表示，最新一輪的刺激計畫在某些細節上，兩黨之間主張仍存在重大分歧，不易在11月3日總統大選前達成協議，但仍會盡力而為，期望能盡快解決紓困問題。

個股方面，本周納入投資組合的創意，股價位居低檔剛起步階段、重返5日均線，後續具持續向上發展的機會。

(工商 )