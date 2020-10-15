倫元投顧分析師陳學進表示，台股15日再度開低走低，終場下跌91.49點作收，跌幅0.71％，收在12,827.82點；櫃買指數表現相對強勢，上漲0.11點，漲幅0.07％，收在165.91點；三大法人進出方面，外資續賣134.41億元，投信轉買2.86億元，自營商買超0.83億元，惟外資法人於台指期減碼399口多單，累計淨多單部位為29,965口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股受技術面反壓，以及美股14日因「刺激方案」難產拖累下殺拉回心理影響，台股15日同步下挫。不過，消息面的影響僅是一時的，唯有全球經濟復甦狀況，才是股市能否續強的關鍵。經濟部預估，台灣外銷訂單年增率9月有望力拼連七紅，第三季接單金額亦可望再寫歷年同期新高。在實體經濟面、美國聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策支撐下，隨疫苗出爐，全球經濟可望重返榮景，有利全球股市持續上攻。

個股方面，本周納入投資組合的國碩，在政策全力扶持下，9月營收12.7億元，月增59.8％、年增70.3％，創三年來新高。惟隨量能快速增加，短線疑有過熱跡象，逢高可順勢獲利了結，謀定而後動。

選股方面，權值股台積電、聯電雖下殺拉回，盤面上合晶、環球晶、台勝科、國碩、聯合再生、旺玖、佳邦、鈺邦、東碩、驊宏資、一詮、麗清、環科、飛宏、盛達、宏致、廣錠、國統、千附、百和、力麗、力鵬，仍表現強勢，顯見市場人氣尚在，後事仍看好。

(工商 )