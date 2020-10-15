逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:502020/10/15 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台積電與聯電等權值股15日持續休息，僅部分個股獨自表現，終場大盤下跌0.71％，收在12,827點。現階段盤面結構不佳，萬三關前應減量經營，靜待主流，因此操作上切勿追高殺低，並提防騙線情況，採取停、看、聽的方式，持股部位高的個股利用反彈至月線附近減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群。 個股方面，本周納入投資組合的安集，太陽能族群短線轉強，後續可望續攻向上。 (工商 ) #台積電 #安集 #聯電 #啟發投顧分析師楊基政 #逐洞賽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》高檔整理 價量健康(日盛投顧提供) 09:262020/10/15 財經 45％每周超鐘點 全中教憂高中師過勞 12:202020/10/15 生活 《集中市場》12800拉警報 外資連2日賣超200億元 15:392020/10/15 財經 《晨間解盤》單兵作戰 強者恆強(倫元投顧提供) 08:002020/10/15 財經 《半導體》台積電Q3獲利季增13.6％再創高 每股賺5.3元 13:572020/10/15 財經 《科技》大陸面板廠2021年顯示器面板市占率拚過半 15:222020/10/15 財經 《半導體》台積電今年營收增30％再創高 資本支出170億美元 15:562020/10/15 財經 《半導體》台積電總裁：較高庫存水位無礙 需求將持續提升 16:472020/10/15 財經 台積電狂爆了！日化學大廠搶單 頭一遭來台設廠 12:482020/10/15 財經 《半導體》台積電Q4營收再戰新猷 季增估2.1~4.6％ 14:482020/10/15 財經 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 台積電狂爆了！日化學大廠搶單 頭一遭來台設廠 - 財經 聯電主管30人申報持股信託 法人：應與庫藏股閉鎖期有關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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