啟發投顧分析師楊基政表示，台積電與聯電等權值股15日持續休息，僅部分個股獨自表現，終場大盤下跌0.71％，收在12,827點。現階段盤面結構不佳，萬三關前應減量經營，靜待主流，因此操作上切勿追高殺低，並提防騙線情況，採取停、看、聽的方式，持股部位高的個股利用反彈至月線附近減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群。

個股方面，本周納入投資組合的安集，太陽能族群短線轉強，後續可望續攻向上。

(工商 )