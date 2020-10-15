逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:502020/10/15 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股15日受美股下跌影響，盤面缺乏強勢族群帶領，僅零星個股各自表現，終場下跌91點，以12,827點作收，回測10日均線支撐，萬三關前持續震盪。 以技術面角度，加權指數15日盤中一度封閉8日的多方跳空缺口，所幸尾盤賣壓減緩，緩步墊高，後續觀察8日的多方缺口是否回補，攸關多方再攻萬三關卡的氣勢是否受阻。 個股方面，本周納入投資組合的立碁，技術指標MCAD由綠翻紅，股價帶量上漲創波段新高。 (工商 ) #華冠 #立碁 #投顧分析師 #丁彥 #萬三 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:202020/10/14 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:202020/10/14 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:202020/10/14 財經 P＋聯盟》砸1500萬打造 攻城獅新主場亮相 14:252020/10/15 體育 《晨間解盤》高檔整理 價量健康(日盛投顧提供) 09:262020/10/15 財經 《集中市場》12800拉警報 外資連2日賣超200億元 15:392020/10/15 財經 《晨間解盤》單兵作戰 強者恆強(倫元投顧提供) 08:002020/10/15 財經 《科技》大陸面板廠2021年顯示器面板市占率拚過半 15:222020/10/15 財經 i12規格 大解析 04:092020/10/15 財經要聞 《集中市場》蘋果派索然無味 三大法人賣超73.59億元 15:222020/10/14 財經 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 近8年影響南韓股市最重要國家 韓智庫：美國輸了 - 要聞 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 台積電狂爆了！日化學大廠搶單 頭一遭來台設廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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