華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股15日受美股下跌影響，盤面缺乏強勢族群帶領，僅零星個股各自表現，終場下跌91點，以12,827點作收，回測10日均線支撐，萬三關前持續震盪。

以技術面角度，加權指數15日盤中一度封閉8日的多方跳空缺口，所幸尾盤賣壓減緩，緩步墊高，後續觀察8日的多方缺口是否回補，攸關多方再攻萬三關卡的氣勢是否受阻。

個股方面，本周納入投資組合的立碁，技術指標MCAD由綠翻紅，股價帶量上漲創波段新高。

(工商 )