在美方拉攏、施壓下，歐洲多國相繼排除中國資通訊設備大廠華為的5G設備。外媒指出，華為另一個高速增長的業務：雲端運算也遭圍堵，而且騰訊、阿里巴巴兩大互聯網巨頭也不排除受到牽連。

香港經濟日報報導引述外電消息，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）於10月5日當周會見德國電信行政總裁Timotheus Hoettges，以及西班牙電信營運商MasMovil負責人Meinrad Spenger等，建議他們基於數據安全考量，棄用中國的雲端基礎設施供應商。

雖然阿里巴巴的雲端業務規模更大，騰訊也緊追其後，但由於美國政府設法說服歐洲一些政府，將華為的5G網路設備排除在外，所以華為的雲端業務更容易受到影響。

根據市場研究機構IDC的數據顯示，歐洲的雲端基礎設施規模目前達到124億美元，年增33％。美國企業在歐洲市場占據主導地位，亞馬遜的AWS排在首位，其次為微軟、IBM、Google與甲骨文。IDC指出，阿里巴巴、騰訊等中國公司，還沒有在歐洲市場取得巨大進展。

(工商 )