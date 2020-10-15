刑事局電信偵查大隊第一隊副隊長陳鶴園涉嫌公車私用，以公務車載著家人到宜蘭參加私人活動，陳到案還辯稱是到宜蘭找線民，直到檢方出示他參加私人活動的事證才認罪，由於陳認罪，檢方以支付國庫10萬元處分金的條件，依詐欺得利罪給予緩起訴1年處分。

陳鶴園是在2019年端午節，涉嫌濫用公務車，載妻小到宜蘭參加幼兒園的露營活動，遭人向警政署政風室檢舉；檢方庭訊時陳否認犯行，辯稱當天他是去宜蘭辦案，因找不到線民，才與妻兒留在宜蘭。

不過，檢方提示幼兒園露營活動主辦人的證詞，內容提及露營場地至少須半年前下訂；又拿出陳男參加幼兒園活動的事前住宿登記等資料，陳男才尷尬改口認罪。

根據最高法院的見解，公務員私用公務車或是浮報加班費，若不是基於職務上的行為而去詐取財務，不以《貪汙治罪條例》論處；而陳男私用公務車載妻兒一案，其違法態樣即屬於非職務上的行為，因此僅以《刑法》論處。陳認罪，所以檢方將陳緩起訴，給他自新機會。

(中時 )