蔡政府8月底宣布開放萊豬進口，但衛福部卻是在9月4日才召開食品營養及安全諮議會。衛福部長陳時中今表示，不便將會議影音公開，但可將去識別化的會議資料公開。立委李貴敏對此質疑，萊豬不是國安議題，為何要去識別化？如此一來，民眾如何知道參與諮議會的人是不是專家？

李貴敏表示，她自己也是教授，參與的任何會議都具名，就算是公司開董事會，董事也會具名以示負責。衛福部僅願將食品營養及安全諮議會去識別化後公開，但到底與會的人說了什麼？為何要去識別化？試問有哪個專家會對自己的言論不負責？這也不是牽涉國安的議題。

陳時中表示，萊豬議題沒有到牽涉國安的程度，但試問一個當律師的人，會把客戶的資料公開嗎？李貴敏隨即反擊，客戶的隱私受到法律保障，但有哪個法律說攸關公共利益的議題可以這樣？陳時中的比喻並不恰當。

李貴敏表示，衛福部不願完整公開會議，但民眾難道不能判斷參與的人是不是專家嗎？是老百姓大還是部長大？陳時中回應，我當然不敢說我大，只是要用諮議會的名義來對社會負責，不牽涉個人關係，專家個別的對話不宜公開，但整體的可以。

李貴敏對萊豬提出幾項疑慮，包括諮議會當中是不是多數與會者都持反對態度、是不是多數專家要降低肝腎殘留容許量、會議是不是沒有共識就做出決定、肌肉0.01ppm是所有人同意嗎、風險評估報告只花9萬多是不是規避公開招標、專家收到資料到開會只有7天時間是否屬實，要求衛福部說明清楚。

(中時 )