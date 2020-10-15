「更多的時候，一把土裡隱藏著美好的童年記憶，只有親手捏土，才能塑成人生縮影的種種，是樸實、優雅、禪意、有味道的。」這是陶藝家朱金敏對創作的情感初衷、也是種思念。

高雄市旗山區陶藝家朱金敏30年前在先生引領下，第一次接觸陶瓷，喚起她小時候跟隨哥哥上山捏泥土，玩扮家家酒的那份熟悉及美好回憶，頓時對土產生難以割捨的情感，從此打開了她的陶藝家人生。

原本和許多職業婦女一樣，在私人企業工作的朱金敏，下班即返家照顧家庭及小孩，生活平淡無奇，接觸陶瓷後，她從捏陶中沈澱內心，找到快樂，不僅將一塊看似平淡的「土」捏造成精美陶藝品，更提升自我靈性，找到身、心、靈的平衡。

陶藝品對朱金敏而言，不只是藝術的展現，也是與人互動的工具，她希望透過陶藝之美，在這紛擾社會中達到淨化人心效果，更盼藉由教授陶藝課程，傳達「運之有規、行之有律」的做人處事準則。

30年來，朱金敏和陶瓷早已融為一體，她說，十指間每一環節的轉動，都是心境另一面轉折，無數歲月與「泥」共處，近百件作品皆是經她內心轉化促成，包含如是觀淨瓶系列、五福迎春、雙竹並立‥等，都來自一塊不起眼的土，重新燃起後再賦予生命，得以永續流傳 。

朱金敏將30年來創作近百件的陶藝作品，將於10月16日至10月27日在高雄文化中心展出，和人互動分享，作品中她常以葫蘆藤蔓攀延，鼓勵人處於逆境時要勇敢突破，找到出口，她也希望藉由作品傳達無相、「如夢幻泡影」的生命觀，學會一切隨緣自在的豁達。

(中時 )