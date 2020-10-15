連勝文臉書發文。（摘自連勝文臉書）

「中天新聞台關定了」的說法甚囂塵上，國民黨智庫副董事長連勝文今晚在臉書發文指出，民進黨基於政治理由而關掉中天新聞台，與中共有什麼不同？或許在控制媒體，箝制言論方面，民進黨、共產黨可找到共同點，民共兩黨的距離沒大家想像的那麼遠；他也相信，當民進黨基於政治理由將中天新聞關台的那一天，就是民進黨再度失去政權倒數開始的第一天！

連勝文說，他很少看電視，更少看政論節目，況且中天新聞報導的新聞內容，也不是每一則他都認同！但重點是不管你喜不喜歡一個媒體，都不能因為執政者個人好惡，或者政黨的利益而決定剷除這個媒體！

他說，國民黨執政時，所有的綠媒包括三民自及年代新聞台，蘋果等媒體，批評國民黨的火力遠勝過中天批評民進黨，但是這些新聞台或報紙，有哪個因此被國民黨關掉？民進黨特定人士關台的作法，或可更加鞏固他們在深綠選民中英雄形象，但絕對會因此失去更多中間選民！也讓台灣人更看清楚民進黨為了保有權力，及因權力而來的龐大利益，種種不擇手段的醜惡嘴臉！

連勝文說，民進黨因為政治理由而把批判它們的中天新聞關掉，這種控制輿論、脅迫媒體的做法，與他們所批判的中共，有什麼差別？只是手段比較細膩嗎？但這種控制輿論的作法，只是給共產黨更多嘲笑台灣民主的題材，讓大陸人認為所謂台灣民主，在民進黨執政時，根本就是一種「順我者昌、逆我者亡」的山大王統治模式！

連勝文強調，或許民進黨與共產黨可以在控制媒體，箝制言論方面，找到彼此的共同點，甚至互相切磋，變成民共兩黨「求同存異」的基礎！或許大家終於發現，民進黨與共產黨的距離，其實沒有大家想像的這麼遠！

連勝文今天為媒體自由發聲，父親連戰在2005年也曾為媒體自由發聲。2005年東森新聞S台未拿到行政院新聞局換照許可而停播，當時的國民黨主席連戰就批評陳水扁政府抹殺新聞自由表示：「這次的換證，我們覺得，給台灣的自由、民主的歷史，可以說，創造了一個偌大的污點，不容易來彌補。」

(中時 )