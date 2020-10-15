等了好久！蘋果終於正式發表了iPhone 12系列。新機中iPhone 12、12 Pro即將在16天開放官網預購，手機配件品牌犀牛盾（Rhinoshield），今(15)天立即在官網開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro系列防摔手機殼以及壯撞貼等螢幕保護貼，要讓果粉們在第一時間就準備好全方位的防護。

犀牛盾的手機殼產品多元，包含模組化Mod NX手機殼、CrashGuard NX邊框殼，以及一體式的SolidSuit防摔手機殼。2019年更進一步推出Apple Watch防撞手錶殼，2020年則推出AirPods系列保護套，為果粉打造了全方位的蘋果系列周邊配件。

犀牛盾為蘋果生態系產品推出的系列防護配件，除了採用獨家防摔材料製成，超越軍規落摔標準之外，在外型上也主打簡約輕薄。提供給iPhone 12系列的Mod NX、CrashGuard NX手機殼就有10種顏色可選，再加上飾條、按鍵的顏色變化，可以做出上千種款式的排列組合。而主打舒適握感的SolidSuit手機殼，也有12種顏色及款式。再加上上百款聯名、獨家設計圖款，讓手機的衣著，更彈性的搭配穿搭風格。如果挑不到喜歡的款式，還可以自己上傳照片，或客製專屬文字或燙印樣式。

除了手機殼之外，犀牛盾這次針對iPhone 12系列亮點產品，還有今年新推出的3D壯撞貼。壯撞貼採用特殊塑膠複合材料製作，除了基本的生活耐刮之外，更主打耐衝擊、不會破，可以避免掉一般玻璃保護貼老是破損、裂角的問題，同時保護螢幕在落摔過程不會受傷。

儘管這次蘋果強調iPhone 12系列的螢幕使用了超瓷晶盾，但如果你就是經常手滑的「奶油手」，多加一片保護貼肯定更安心，還能保護螢幕本體避免使用痕跡。在犀牛盾官網購買手機殼＋3D壯撞貼價格也有超美加購價，還可直接幫你省下$360元。有意為你將購入的iPhone 12系列購入犀牛盾配件的話，於官網結帳頁面輸入【20PIT-12】，可享有額外優惠喔。

(科技)