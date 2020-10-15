香港東網報導，香港「支聯會」於2020年6月4日不理警方反對，仍在銅鑼灣維園舉行集會，數案在身的「壹傳媒」創辦人黎智英當日現身維園。案件今天（15日）在西九龍法院再提訊，控方正式將案件轉交區域法院審理，各人於11月3日須到區院提訊，屆時聆訊也會移師西九龍法院進行。

報導稱，香港警方15日突擊搜查黎智英位於觀塘創紀之城的辦公室，行動中帶走一批證物，此次行動涉及力高顧問有限公司曾利用「壹傳媒」位於將軍澳工業邨駿盈街8號的廠房作登記地址，提供公司秘書服務，涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款。

黎智英15日中午約2時抵達西九龍法院，曾多次表示不回應記者提問，後來回應媒體提問有關其辦事處被搜一事，他表示沒有評論，不知道警方的行動。

香港警方經調查後向黎智英、李卓人及多名「支聯會」常委等人發出傳票，分別控告他們煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結及舉行未經批准集結等罪，至今先後有合共26人被控。其中兩名被告羅冠聰和張崑陽已經離港，法庭也會處理他們兩人的情況。

其中，黎智英、「支聯會」主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和民陣副召集人陳皓桓等合共13人各被控一項煽惑他人參與未經批准集結罪，指他們於2020年6月在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

上述13名被告當中，除了黎智英沒有被加控其他罪名，其餘12被告各被控一項明知而參與未經批准集結罪。李卓人另再被控一項舉行未經批准集結罪，指他於同日同地，在無合法權限或或合理辯解下，明知而舉行未經批准集結。

此外，黎智英還被控於2019年8月18日、31日及10月1日參與和組織未經批准的遊行，以及煽惑他人參與未經批准集結，共被控2項組織未經批准集結及3項參與未經批准集結罪，每罪最高可判囚5年。案件9月18日已在區院首席法官高勁修席前再提訊，黎智英當時不認罪，上述3宗案件分別將於2021年2月16日、4月7日及5月17日開審。

(中時 )