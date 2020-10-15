曾華倩街頭巧遇周潤發，興奮PO出兩人合影。(取自曾華倩微博)

曾華倩年輕時貌美如花，追求者眾。(本報系資料照)

香港58歲影帝梁朝偉近年甚少公開露面，日前就有一位幸運網友巧遇他，還開心在網上分享兩人合照。不過照片中的梁朝偉就被發現男神也難敵歲月，不僅髮線高了不少，整個人老態盡現。巧的是，他昔日舊愛曾華倩也在昨日PO出55歲最新自拍近照，當然也不免被外界拿來與梁朝偉比較一番。

曾連續6年獲台灣和馬來西亞最受歡迎港星冠軍的曾華倩，當年主持兒童節目出道，美貌被外界盛讚「擁有翁美玲的真，陳玉蓮的冷，張曼玉的俏」。而她最有名的一段情，就是與梁朝偉三分三合的六年戀，最終梁朝偉娶了劉嘉玲，她則在與林肇基離婚後，單身至今。

現年55歲的曾華倩，昨日更在社群網站PO出一張偶遇周潤發的合照，並開心寫下：「哈....哈，終於在九龍城遇見發哥了！對上一次真不知道是幾多年前遇見過…但發哥仔仍然是個男神，華倩妹今天開心死了。有幸在(新紮師兄二)合作過呢！」

照片中曾華倩保養得宜的凍齡臉蛋，就引發不少網友討論，「真的好美」、「哇！男神和女神」、「發哥鬢角也白了」，但也有人認為曾華倩修圖過頭了。

(中時新聞網)