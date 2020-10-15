移民署15日表示，因應疫情影響，在台外國人合法停留超過180天者，將進行第4次的自動延長居留，只要是2020年3月21日以前入境，且目前尚未逾期的外國人士，都可再行停留30天。

移民署指出，考量國外不少地區疫情仍十分嚴峻，為避免國際人流移動，造成防疫破口，並降低社區防疫負荷，針對合法停留超過180日之外國人，進行第4次的延長居留。

今年以來，移民署已分別於7月17日、8月14日及9月14日，3度宣布外國人自動延長3停留，每次均為30天，10月15日為第4次延長。

(中時 )