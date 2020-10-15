因應疫情 留台逾180天外國人 4度延長30天 18:012020/10/15 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 移民署15日表示進行第4次外國人停留延長。（移民署提供 ／陳鴻偉台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 移民署15日表示，因應疫情影響，在台外國人合法停留超過180天者，將進行第4次的自動延長居留，只要是2020年3月21日以前入境，且目前尚未逾期的外國人士，都可再行停留30天。 移民署指出，考量國外不少地區疫情仍十分嚴峻，為避免國際人流移動，造成防疫破口，並降低社區防疫負荷，針對合法停留超過180日之外國人，進行第4次的延長居留。 今年以來，移民署已分別於7月17日、8月14日及9月14日，3度宣布外國人自動延長3停留，每次均為30天，10月15日為第4次延長。 (中時 ) #外國人 #移民 #疫情 #居留 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮航空防疫新招 登機增加距離又省時 15:022020/10/15 財經 北市公費流感疫苗9天搶打30萬劑 估10月底斷貨 14:082020/10/15 生活 帛琉旅遊泡泡 20人踩線團先行 04:092020/10/15 財經要聞 國發會：後疫情時代推三大關鍵人才戰略 11:252020/10/15 政治 疫情致童婚更嚴重 2年內全球400萬女孩被迫結婚 11:062020/10/15 生活 防疫新措施 長榮航空調整登機順序 17:112020/10/15 財經 新冠疫情一再惡化 法國巴黎等大城周六起實施宵禁 05:562020/10/15 國際 核酸檢測貴 陸防疫盼台人配合 04:102020/10/15 兩岸新聞 興采防護衣熱銷 訂單看到明年 04:092020/10/15 證券．權證 孫安佐二度開庭孫鵬陪著提早到 家人後悔在美寄宿「所託非人」 12:092020/10/15 娛樂 生活熱門新聞 兩樣情！ 2輪今年拼百萬輛 電動車卻失寵 銷售卻倒退嚕 - 生活 周末變天降溫5度 連雨6天！彭啟明揭未來颱風發展 - 生活 老爺線上旅展10／23開跑 全新「微環島券」來囉 - 生活 隔夜菜暗藏致癌危機 譚敦慈：2種菜千萬別打包 - 生活 變天！「沙德爾」颱風將生成 氣象局：這天雨最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。