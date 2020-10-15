今年不少企業大搶工業地產，前三季上市櫃公司的工業地產交易總金額已達686億元，超過去年全年，受惠產業轉型，企業資產活化、擴廠需求強勁，新北工業地產市場再傳捷報，中國砂輪15日以5.84億元購入鶯歌大湖丁建廠房，丁建土地面積3,460.28坪，土地單價每坪約16.9萬。

促成此次交易的信義全球資產副總經理歐人彰表示，區域產業轉型升級，加上政府提出的都市型工業區更新立體化方案提升使用強度，原來生產基地廠房紛紛轉型廠辦發展，不少企業專業實力堅強、擴廠需求依舊強勁，尤其新北市人口密度高，勞工招募條件相對優勢，捷運三環三線、機場捷運、三鶯線等連繫各大重劃區及工業區，基礎設施優勢帶動企業投資意願。

歐人彰表示，近年五股、林口、土城、新莊、三重等區域產業用地價格上漲，成本考量下，企業對於新北市工業廠房需求，從都市核心第一圈延伸到具交通優勢與特定產業聚落的第二環，鶯歌因未來有捷運線經過，工業土地購地成本相較於鄰近區域如五股、土城及樹林仍較低，也成為自用及投資買方選址區域。

信義全球資產統計顯示，今年前三季上市櫃公司買進新北市工業地產總金額已達164億元，為近五年來新北，較去年同期成長45％，同時占全台交易量近四分之一，歐人彰分析，新北市工業地產受惠受中美貿易戰產能返台升級、今年的疫情影響加速自用需求不斷擴大，不少優質標的釋出，買方也願意搶進。

(工商 )