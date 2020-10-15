哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）之彰芳暨西島離岸風電計畫，位於彰化的運維中心今（15）正式動土。運維中心之營建工程由瑞助營造與彰化在地的金主營造公司領銜，攜手台灣世曦工程一同進行，彰化縣議會議長謝典林也親自與會參與祈福。

運維中心以彰化漁港為基地，佔地超過2,000坪，自8月底正式簽約、9月底順利取得建照、10月正式開工，預計於民國110年10月完工，完工後將是第一座由開發商主導興建，符合國際標準，可使用20年以上的運維基地。

中心內部設施將包含運轉控制中心、離岸風機備品之倉儲空間、與環境教育場域，預計將配置70名技術人員，包含運維中心負責監控風場運轉的技術人員，以及風場執行運維作業的維修人員等。

哥本哈根風能開發董事總經理許乃文表示，CIP是工業局彰濱工業區西三區的首位承租戶，感謝工業局、彰濱工業區在土地規劃與承租上的指導與協助，也感謝彰化縣政府協助順利核發建照。

許乃文也指出，有別於一般工程多以技術、價格作為投標廠商的評分標準，彰芳暨西島離岸風電計畫在最初廠商資格評選就限定要求包含人員、設備及材料等項目務必使用彰化團隊，而瑞助營造成功整合在地產業能量，把在地化比例大幅拉高至80％，徹底實踐在地優先、彰化優先的承諾。未來維護運轉中心將有國際首屈一指風機大廠駐廠，與本土技術人員協力，把世界帶進彰化。

具有豐富跨國合作經驗的瑞助營造，有著30年來穩扎穩打的基礎，瑞助營造董事長張正岳在典禮上表示，瑞助營造很榮幸能與CIP一同打造國際級的運維中心，未來瑞助營造將按照國際環安衛標準，如期如質地完成整體建設工程。此外，瑞助與CIP都是獲得重大獎項肯定的公司，瑞助營造不但獲得臺灣循環經濟獎、金質獎等殊榮，CIP也勇奪亞洲最佳企業雇主獎，雙方都是用行動愛台灣、致力於永續經營的優質企業。而世曦工程顧問在完成彰濱離岸風電運維基地碼頭細部設計後，亦擔負運維基地碼頭工程監造，並執行CIP運維中心的專業營建管理。

(工商 )