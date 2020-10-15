農委會農業藥物毒物試驗所15日宣布，研發出領先國際農藥殘留質譜快檢技術，可應用於農產品田間採收前檢驗。農委會主委陳吉仲指出，透過質譜快檢技術，所有的農藥都可以被檢測出來，同時將不合格的農產品停止供應上市，讓農產品食用更為安全。

農委會指出，質譜快檢技術也推廣應用在大型果菜批發市場拍賣前的檢驗，不合格產品現場銷毀並追溯源頭停止供應，可全面守護消費者健康安全。

值得一提的是，藥毒所發表的質譜快檢最新技術，為當今國際間最快速的農藥殘留質譜檢驗技術，且已取得多國發明專利，第1件樣品約25分鐘取得檢驗報告，第2件樣品起，平均10分鐘內可完成1件檢驗報告，並可同時檢驗我國過去3年曾監測到的198種農藥。

農委會表示，質譜快檢技術在台北農產運銷公司實際測試成功後，陸續輔導共17個公民營單位建立農藥殘留質譜快檢實驗室，包括9處區檢中心、4處大型果菜市場及4處民營、法人實驗室，應用於田間作物採收前及大型果菜批發市場拍賣前檢驗。

藥毒所指出，農糧署也將進一步啟動農作物質譜快檢計畫，提供農民自主管理送驗2萬件，在農作物採收前完成檢驗，產品符合食品安全衛生標準再採收上市，不合格則延後採收或避免上市，並由各農業試驗改良場所逐案輔導不合格農友合法安全用藥。

此外，農委會指出，已經輔導北農、新北市果菜運銷公司、台中果菜運銷公司等建立質譜快檢實驗室，並將持續擴增應用據點，搭配實名制，在每日拍賣前完成抽檢，不合格農產品當場銷毀並追溯源頭停止供貨，以達到溯源一條龍安全一路盯的農安管理模式。

(工商 )