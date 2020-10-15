曾經想過，慣用左手或右手對一個人學習、情緒的影響有多大嗎？諮商的過程中，我從很多當事人的回憶中發現，慣用左手的人在成長的歷程中需要面對的挑戰、克服的困難，實在超越我們的想像。在我們兩歲以前，會輪流使用左手或右手，大約到了四歲，使用右手或左手的習慣會慢慢定型，進入小學之後，使用右手或左手的習慣便很少會再改變。

強行矯正 會對孩子造成閱讀、情緒和口吃等負面影響

如果父母師長不瞭解孩子的狀況，即強迫慣用左手的孩子改變成使用右手，有研究發現，這種做法不僅會導致孩子閱讀和情緒困擾，甚至會讓孩子產生口吃的習慣。

另外，由於大部分的公共設施都是為了使用右手的人所設計，也因此，慣用左手的人生活中會遭遇許多大大小小的不便利，影響所及，慣用左手的人意外受傷的機率也比習慣使用右手的人高出很多，發生閱讀或學習困難的比例也高很多。

諮商的過程中，我觀察到，習慣使用左手的孩子進入幼兒園之後，會慢慢發現自己跟別的小孩不一樣的地方，從拿起蠟筆塗鴉開始，就會知道自己是左撇子，還是右撇子，到了學習寫字的時候，這個差別更會被凸顯出來，因為大部分老師們的教導與示範，都是以慣用右手的孩子為主，很少會有老師特別為慣用左手的孩子設計一套教學法，所以，使用左手的孩子們從小就要靠自己摸索出「與人不同」學習方法，努力寫出跟別人一樣的字體。

有些習慣使用左手的孩子由於不斷面對挫折，情緒上會變得特別暴躁易怒，如果父母不瞭解孩子的辛苦，只看到左撇子的孩子亂發脾氣就處罰他，會讓他們越發焦慮。通常這個時候，我都會引導父母看見慣用左手孩子的辛苦與努力，父母才會赫然發覺，慣用左手的孩子真的很不容易，他們需要克服非常多的學習難題，才能寫完作業。

同時我也觀察到，不少慣用左手的人長大之後，對於別人的「糾正」和「建議」會特別敏感，很容易就產生「對方是不是覺得我沒有做好」的感受，進而引發強烈的挫折情緒，這很可能跟成長過程中累積大量的挫折情緒有關。

令人感動的是，其實很多知名的領袖和卓越的運動員都慣用左手，光是在美國就有四位總統習慣使用左手，包括福特、老布希、柯林頓和歐巴馬，還有不少頂尖的棒球選手憑著左手優勢在大聯盟發光發熱，像是左投陳偉殷等等，我都會在心裡為他們鼓掌，雖然他們成長過程遇到的困難比慣用右手的人多，但相信他們也因此鍛鍊出強大的克服困難能力。

每個人的遺傳條件都不一樣，進而造就出專屬於個人的「強項」和「弱項」，所以，觀察一個人時，不妨看看對方會善用自己的強項，勇於克服阻礙；還是受限於自己的弱項，忽略自己的強項，總是覺得自己的命運比別人辛苦。觀察一個人的「注意力」放在哪裡；「行動力」朝向何方，多少可以預測他未來的人生藍圖，如果要跟對方合作需要做好什麼心理準備，自然不會跟預期的結果差異過大。

(中時新聞網)