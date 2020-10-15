捷運局正著手規劃、針對馬卡道的彎道處裝設自動噴灑潤滑油的裝置，但礙於台灣目前無應用實例，仍要研議評估。（示意圖／袁庭堯攝）

網路上出現一段號稱是美術館居民自製短片，強調輕軌營運以來、轉彎路段發出高頻尖銳噪音，害得住新光碼頭旁、20幾層高樓居民只能裝氣密窗應對。捷運局強調，未來二階預計採用自動噴油潤滑系統降低噪音，但台灣目前仍無實際應用案例，仍須審慎研議。

捷運局表示，影片拍攝日期不明，無法確認是改善前後的問題。目前已將全線軌道以橡膠材包覆，列車行經軌道轉彎處不僅降速、更會自動噴油，駁二棧貳庫、蓬萊路彎道處也有專人早晚手動塗覆潤滑油。經實測噪音降低5至10分貝，幾乎比一旁車輛背景音量還低。

短片控訴，改善後的輕軌仍然發出尖銳的高頻噪音，對沿線居民造成身心痛苦，建議輕軌從一階終點馬卡道站直接向北，沿綠廊道往蓮池潭再往蚵仔寮漁港，沿著海岸線直達興達港，反倒可以拓展觀光及經濟效益。

捷運局解釋，輕軌屬鋼輪設計，鋼輪外內圈之間有橡膠墊，整體為彈性輪設計，但仍無法避免金屬摩擦聲。二階採購的車廂、轉向架軸距比較短，噪音值可能比一階採購的車體低，但仍要經實際上路測試才能確認。

此外，二階針對馬卡道的彎道處，捷運局正著手規劃裝設自動噴灑潤滑油的裝置，免除人工塗抹確實度的疑慮。但該裝置過去僅應用於裸露式的工字軌設計，台灣目前無應用實例，嵌入地表的輕軌軌道能否順利加裝，捷運局坦言仍要研議評估。

(中時 )