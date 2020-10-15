和前台北縣長周錫瑋相似度近百分之百，周錫珽身為雙胞胎哥哥，創作之路也較弟弟早。15歲便拜師開始畫水墨，仿古12年，2017年首次舉辦個展，周錫珽便從古畫中走出自己的現代風格，將「時間過程」也得以入山水畫。

受到母親任職歷史博物館的影響，周錫珽看著諸多館藏書畫，13歲便央求著想在館內習畫，年紀太小原本被拒絕，最終拗不過他的誠懇，讓他進入山水班拜師范伯洪。「16歲開始仿古畫，從沈周、唐寅、郭熙、石濤，仿古畫了12年。」周錫珽不僅從前人畫作中學習技法，更彷彿是與古人的精神交流。

「第一次進故宮看到李唐的《萬壑松風圖》，在畫前簡直呆若木雞」周錫鋌憶當時被畫面中山石、樹根的生命力震撼；又如他最欣賞，也仿過最多幅作品的石濤，周錫鋌直言最喜歡的是其佈局筆法保留拙趣不刻意求美的意韻。

多年前赴緬甸習佛接觸禪修，讓周錫珽更清晰自己的創作要從仿古轉換為自己對自然萬物的感知，「中國的文房四寶也都是從自然中得來的」從仿古到以當代手法創作，周錫珽坦言有段時間「愈想和過去不同就愈難看，怎麼看都不順眼」最終打開眼耳鼻舌身意去感受，找到自己的創新。

2017年便舉辦過《仿古墨新》展，周錫珽自成風格的當代水墨，特別希望將山水風景的動感表現出來，讓觀者在作品前彷彿看到雲的飄動、風的吹拂，他不似傳統留白作法，而是畫滿後再層層堆疊，以塗白、刷白、填白手法表現雲霧在山森間的動態。

對現在的周錫珽而言，繪畫不必一家一派，更不重工具，他曾以一隻秃了三分之一的筆畫完10公尺長、2公尺高的11連屏《晨曦》，「畫完後筆已秃了三分之二！」今年周錫珽將再度分享畫作，17日起於台北美福飯店藝術空間展出。

(旺報 )