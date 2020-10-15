蘆竹區海湖運動森林公園原為3.24公頃的閒置荒地，桃園市政府斥資4895萬元的工程經費打造成具有防災滯洪、人文地景及運動休閒的複合式特色公園，營造海湖地區居民生活中的綠洲，享受生活樂趣。

桃園市長鄭文燦15日下午出席蘆竹區海湖運動森林公園竣工典禮，他表示，蘆竹海湖地區擁有南崁溪舊有河道，原為水利用地，爾後市府建置海湖地景公園及海湖運動森林公園，目前規畫成運動森活區、生態保留區及里民集會區，另外建置2處具有防災滯洪功能的落羽松景觀池，天候異常急降雨時，有效解決周邊積淹水問題，及減輕下游南崁舊溪排水負擔。

海湖運動森林公園目前規畫成運動森活區、生態保留區及里民集會區，另外建置2處具有防災滯洪功能的落羽松景觀池。（翻攝照片／姜霏傳真）

鄭文燦也說，蘆竹地區擁有5處自行車道系統，包括南崁水岸自行車道、濱海自行車道、小古山自行車道、機捷大道自行車道及桃林鐵路自行車道，可謂自行車道的交會點，今年桃園市環保局更將辦理綠色悠遊生活節，邀請市民朋友騎單車悠遊蘆竹。

後續還有桃林鐵路最後一哩路，桃園市整府正針對南山路至竹圍漁港約8公里進行規畫設計，將再爭取中央預算，活化全段桃林鐵路，並另於蘆竹區尋覓一段鋪設蓄光石，打造星光步道。

鄭文燦提到，由於海湖運動森林公園及海湖地景公園現址為舊南崁溪河道，是水利用地，希望未來蘆竹區公所、工務局、地政局及都發局透過興辦計畫，變更水利用地為公園用地，才能增建海湖里、濱海里的公共設施，提高居民生活品質。

(中時 )