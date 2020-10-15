緯創資通15日宣布加碼投資高雄，成立第3辦公室，將大舉攬才。（柯宗緯攝）

科技大廠緯創資通深耕高雄6年多，15日宣布設立第3辦公室，加碼投資高雄，搶攻AI、IoT、大數據及AR、VR市場，並強力招募各領域菁英加入，預計未來3年將再延攬200名技術人才，盼以優於業界薪資福利，吸引北漂青年返鄉。

緯創資通運算產品事業群總經理林建良提到，緯創與中山、高雄大學等在地一流大學產學合作，將最先進技術、研究帶入產品，應用於義大、高醫、榮總及小港醫院等皆有不錯成果，像是智能血液透析、體感互動樂齡快篩等，用科技提升市民健康，另也促進產學無縫接軌。

林建良說，緯創2015年起深耕大高雄，感謝市府團隊協助成立兩間辦公室，招募320位優秀軟體研發人才。這次嶄新的第3研發辦公室，位於高市中心中正路商辦大樓，設有物聯網智能會議室以及硬體、機構實驗室。

他強調，這處新辦公室有別先前以軟體為主，將加入電子、機械研發等硬體設計，打造全方位研發中心，計畫3年內招募逾200位人才，也意味緯創在高雄總計會超過520名員工。

高市府祕書長楊明州指出，感謝緯創選擇繼續投資高雄，而以高端航太、機械為主的仁武產業園區將在今年動工，以及橋頭科學園區正如火如荼進行，市長陳其邁更下「軍令狀」，指示最快兩年內開放選地設廠，這將成為高雄產業轉型新契機。

(中時 )