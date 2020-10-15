俄國鋼琴家特里福諾夫來台演出，採短期商務人士入境縮短居家檢疫作業規範，本月5日抵台，展開10天隔離生活，將於16日出關，於高雄衛武營國家藝術文化中心演出。

主辦單位牛耳藝術發表聲明表示，特里福諾夫在解除隔離之後，仍需加強自主健康管理至期滿14天。在加強自主健康管理期間，不得前往公共場所，不得任意外出，在高雄、台北、台中的演出，全程需有專人專車接送。

此外，特里福諾夫需在抵台的第10天和第13天，分別自費做PCR核酸檢測，演出時的後台動線及電梯分流，依各地方衛生局規定，採實行實名制或實聯制，隨行接待人員，皆另行安排外宿與獨立辦公室。

牛耳藝術在聲明稿中表示，11月來台演奏的大提琴家馬友友，同樣申請短期商務人士入境縮短居家檢疫作業規範，馬友友和團隊共4人，將搭乘私人專機來台，抵台後需檢疫7天，和馬友友同台演出的鋼琴家凱瑟琳，則是和航空公司協調安排獨立空間，並多購買兩張機票，空出空位，以保持安全防疫距離，抵台後需檢疫時間為9天。

(中時 )