號稱全台灣建築界武林大會的建築園冶獎15日在高雄舉行頒獎典禮，高雄市今年公部門總計獲獎12件，杉林區納骨塔、青埔溝水質進化現地處理工程都上榜。高雄市長陳其邁也跟台南市長黃偉哲相約明年PK成果，誰輸一個獎項，就輸一碗滷肉飯。

建築園冶獎舉辦邁入第26年，今年將台中、彰化、南投公部門建築也納入評選對象，規模堪稱歷年最大，總計共頒出180個建築獎座。陳其邁表示，高雄市是孕育園冶獎誕生最重要的一個基地，園冶獎促進城市美學進步，也讓公部門建設、建築業的城市景觀更美麗。

高市府12案獲獎名單為前鎮區汕頭公園、小港森林公園、高齡整合長期照護中心、杉林區第四公墓暨納骨塔、林園區行政中心、大寮國中第三期校舍新建工程、鼎金國中校舍改建第二期工程、三民家商蝶飛蜂舞蚓菜共生城市綠屋頂、青埔溝水質進化現地處理工程、岡山橋頭污水處理廠新建工程、大樹區檨腳社區、阿蓮區崙港社區。

高雄市建築經營協會理事長李正聰表示，2021年計劃將評選範圍擴張至桃園、新竹及苗栗，未來更希望將建築園冶獎推廣至全台。

談及建築相關議題，陳其邁表示，市府會選定比較好的區域，提供足夠的社會住宅供給，達到住宅權平權目的，預計未來4年內可以創造6至8千個社會住宅。針對橋科、路科、岡山、亞洲新灣區，或配合大林蒲的遷建，也都會有社會住宅興建計畫。

(中時 )