李行主持江文雄追思會的會議。（倪有純提供）

曾雄霸電影界的電影大亨江文雄，本月3日病逝，享壽77歲，15日上午家屬進行簡單的家祭後即火化丶樹葬，90歲國寶級導演李行肯定江文雄對台灣電影有貢獻，13日親自主持紀念江文雄的會議，決定於24日以基督教簡單的追思會形式進行，現場將播放經典電影《梅花》同名主題曲，已獲創作者劉家昌版權授權，並放映紀念錄影帶。

李行主持會議時非常激動，他說：「大眾電影公司當年根本沒有錢拍電影，沒有江文雄的錢，我的大眾哪來的錢拍電影。」還形容：「我缺錢叫小江（江文雄）拿兩百萬來，他立刻去弄了現金來。當時所有電影公司都是拿江文雄的錢在拍電影。人紅的時候，大家擁著他丶他為人慷慨，電影圈的人都來找江文雄拿錢拍戲。」

江文雄曾擁萬國和中國院線，23歲就成為電影公司老闆，曾投資《梅花》、《海鷗飛處》、《我是一片雲》等片，但他晚年淡出電影圈，有一說是許多香港一線電影公司、甚至是一線港星都找他要錢拍片，欠款始終未還，加總至少被誆了7千萬台幣，而今電影人早已淡忘江文雄，李行有感而發：「人要感恩，所以我站出來，要大家、要社會記得感恩，把愛找回來。」

李行以善念出發辦追思會，已邀請吳念真錄製1分鐘口白，另外也想幫江文雄完成出版自傳書《臺灣電影的輝煌年代--江文雄半世紀的傳奇》的遺願，由資深媒體人倪有純撰寫。

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