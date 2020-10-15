苑裡屬於苗南地區，插秧較早，農民眼盼水稻結穗，再過半個月就能收割，如今卻因政府宣布停灌，水稻恐怕死光光。（林姓農民提供／巫靜婷苗栗傳真）

水情拉緊報，農委會宣布桃竹苗部分灌溉區因乾旱停灌，提出補償辦法，初估水稻田每公頃至少可領12萬元，不過苗栗縣苑裡鎮有青農與地主是口頭約，拿不到實耕者證明文件，恐怕一毛補償金都領不到，如今背負自購大型農機貸款，叫苦連天。

林姓青農種約8甲地水稻田，不含巡水油錢、人事支出等，光是秧苗、肥料、農藥、插秧及耕田的工錢，加上田地租金，1甲地要投入17、18萬元跑不掉，加上他因返鄉務農創業，投入約200萬元自購中古大型農機，現在還有15至20萬元貸款。

林姓青農指出，許多青農帶著理想，順應政府政策回到家鄉務農創業，投資生產機具及保養成本，看天吃飯，年輕人沒有田地，就向地主租他們已經荒廢的土地耕作，但因地主年邁或長期居住外縣市，多半都是口頭約，老地主不願出具證件，實際耕作的青農要拿資料、領補助，實在有困難。

他質疑，前年鯉魚潭水庫蓄水量剩40％，水利會採輪灌制，怎麼現在於鯉魚潭水庫蓄水量剩60％，經濟部反而宣布停灌，今年第一期稻作要稻農休耕給獎勵，就已經節水，第二期只剩最後1個月，停灌稻子一定死掉。

林姓青農表示，自己種的作物一定會有感情，老一輩也常說「五穀類一定要收，不然會遭天譴」，他的水稻已經結穗，等待熟成最快再半個月就能收割，已經長出來稻穀要農民直接割掉或翻耕，大家都不願意，畢竟是就要成熟的作物，不僅浪費也感到可惜。

(中時 )